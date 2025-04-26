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В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек

В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек В Баку сотрудники полиции задержали водителя такси, который прятал у себя дома объявленных в розыск как пропавших без вести девочек-подростков.
Происшествия
26 апреля 2025 г. 21:55
В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек

В Баку сотрудники полиции задержали водителя такси, который прятал у себя дома объявленных в розыск как пропавших без вести девочек-подростков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий были найдены объявленные ранее в розыск как пропавшие без вести А.Г. (2008) и Р.Г. (2007), которые покинули место жительства в поселке Маштага, не проинформировав членов семьи.

Позднее сотрудниками Сабунчинского РОП был задержан и привлечен к ответственности водитель такси, который укрывал девочек-подростков у себя в доме, зная, что их разыскивают.

"Расследование находится под контролем МВД", - уточнили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda itkin düşən qızları evində gizlədən taksi sürücüsü saxlanılıb - YENİLƏNİB

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