ЧМ-2022: Бразилия одержала девятую победу подряд

Бразильские футболисты со счетом 3:1 обыграли команду Венесуэлы в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Бразильские футболисты со счетом 3:1 обыграли команду Венесуэлы в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей отличились Маркиньос (71-я минута), Габриэл Барбоза (85, с пенальти), Антони (90+6). У венесуэльцев гол забил Эрик Рамирес (11).

Бразильцы одержали девять побед в девяти матчах южноамериканского отборочного турнира и занимают первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Венесуэльцы идут на последней, 10-й строчке, в их активе четыре очка в 10 играх.

Отметим, что лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

В следующем туре сборная Бразилии 10 октября сыграет в гостях с колумбийцами, команда Венесуэлы в тот же день примет эквадорцев.