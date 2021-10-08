ЧМ-2022: Бразилия одержала девятую победу подряд

Бразильские футболисты со счетом 3:1 обыграли команду Венесуэлы в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Бразильцы одержали девять побед в девяти матчах южноамериканского отборочного турнира и занимают первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Венесуэльцы идут на последней, 10-й строчке, в их активе четыре очка в 10 играх.
Отметим, что лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.
В следующем туре сборная Бразилии 10 октября сыграет в гостях с колумбийцами, команда Венесуэлы в тот же день примет эквадорцев.