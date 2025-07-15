В Минэнерго назвали дату третьего заседания межправкомиссии Азербайджан-Вьетнам

В Минэнерго назвали дату третьего заседания межправкомиссии Азербайджан-Вьетнам

Завтра в Ханое состоится первое заседание Совместного бизнес-совета Азербайджан-Вьетнам и Азербайджано-вьетнамский бизнес-форум, а 17 июля пройдет третье заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Вьетнам по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, в ходе мероприятий планируется обсуждение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также в сферах энергетики, культуры, сельского хозяйства, туризма, транспорта, образования. Стороны также рассмотрят инвестиционные возможности.

Сопредседателями Межправительственной комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Диен.