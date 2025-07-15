Азербайджан впервые начал закупать золото из Швеции

Азербайджан впервые начал закупать золото из Швеции

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из 23 стран 30 тыс. 875 кг золота (золото, в других полуобработанных формах прутки, проволока и профили, пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм без учета основы) на сумму 2 млрд 940,2 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это в 5 раз больше в стоимостном выражении и в 4 раза больше в количественном выражении по сравнению с показателями за тот же период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан закупил из России 4 тыс. 753 кг золота на 439,3 млн долларов (год назад поставок не было), из Австралии - 3 тыс. 995 кг на 354,7 млн долларов (на 20% меньше, чем год назад) (-33%), из Соединенных Штатов Америки - 3 тыс. 345 кг на 340,3 млн долларов (год назад поставок не было), из Казахстана - 2 тыс. 557 кг на 262,2 млн долларов (год назад поставок не было), из Великобритании - 2 тыс. 771 кг на 256,7 млн долларов (год назад поставок не было).

В этом году впервые за последние 14 лет, за которые доступна официальная статистика по внешней торговле, осуществлена поставка золота из Швеции (38,2 кг на 4,1 млн долларов).

За первые 5 месяцев этого года Азербайджан продавал золото только в Швейцарию. В эту страну было поставлено 1 751 кг золота на 121,3 млн долларов, что соответственно на 46% и в 2,7 раза больше, чем год назад.