В Физули в этом году начнется строительство нового жилого комплекса

Строительство еще одного жилого комплекса в городе Физули планируется начать до конца текущего года.

Строительство еще одного жилого комплекса в городе Физули планируется начать до конца текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в Агдаме.

По его словам, в первом жилом комплексе города уже проживают 850 семей.

"Завершается проектирование еще двух комплексов, они находятся на стадии государственной экспертизы. В сентябре–октябре ожидается проведение тендера в рамках госзакупок. После чего до конца года начнется строительство нового жилого комплекса", - отметил Гусейнов.