Продлен срок всеобщей мобилизации в Украине

Продлен срок всеобщей мобилизации в Украине

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Их продлили еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Продолжение военного положения поддержали 320 народных депутатов, а мобилизации - 304.

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 июля. Глава государства предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней, с 7 августа до 5 ноября 2025 года. Теперь после решения Рады президент должен подписать указанные законопроекты.