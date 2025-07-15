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Нидерланды планируют присоединиться к плану США по поставкам оружия в Украину

Нидерланды планируют присоединиться к плану США по поставкам оружия в Украину Нидерланды планируют присоединиться к плану США по поставкам оружия в Украину
Другие страны
15 июля 2025 г. 15:27
Нидерланды планируют присоединиться к плану США по поставкам оружия в Украину

Нидерланды заинтересованы принять участие в программе США по закупке Европой американского оружия для Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на Aljazeera, об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп.

“Мы рассмотрим, что можно сделать в связи с заявлениями президентом США Дональта Трампа, и будем исходить из этого", - отметил глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув "позитивный настрой" Нидерландов.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также заявил, что вчерашние заявления Трампа "ясно продемонстрировали, что лидерство вновь исходит от США".

Напомним, что сегодня перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил о готовности своей страны закупать американское оружие для поддержки Украины.

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