Неймет Авазов: На всех освобожденных территориях будут усилены правовые институциональные реформы

На всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут усилены правовые институциональные реформы.

На всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут усилены правовые институциональные реформы.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Неймет Авазов на конференции на тему "Конституция и суверенитет: основы правового государства" в Агдаме.

Он отметил, что в контексте обеспечения прав и свобод граждан Азербайджана на каждом сотруднике прокуратуры лежит большая ответственность, и Генпрокуратура стремится достойно справляться с этими обязанностями.