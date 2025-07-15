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Прибыль производителя Лабубу выросла в 4,5 раза

Прибыль производителя Лабубу выросла в 4,5 раза Прибыль китайской компании Pop Mart, продающей игрушки Лабубу, по предварительным оценкам увеличилась в 4,5 раза в первом полугодии благодаря резкому росту востребованности ее продукции за рубежом.
Другие страны
15 июля 2025 г. 15:43
Прибыль производителя Лабубу выросла в 4,5 раза

Прибыль китайской компании Pop Mart, продающей игрушки Лабубу, по предварительным оценкам увеличилась в 4,5 раза в первом полугодии благодаря резкому росту востребованности ее продукции за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

Предварительные оценки итогов деятельности компании за первое полугодие указывают на значительный рост продаж. Прибыль выросла как минимум на 350%, выручка - на 200%. В компании отмечают, что такие показатели являются следствием мер по оптимизации расходов и востребованности ее продукции за рубежом.

По данным агентства, интерес покупателей к игрушкам Pop Mart позволил компании повысить рыночную капитализацию до $40 млрд, стоимость ее акций за последний год выросла почти в семь раз.

Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки. Их создал гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг), вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира.

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