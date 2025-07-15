В Азербайджане утверждено положение о реестре предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия

В Азербайджане утверждено положение о реестре предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия

Кабинет министров утвердил "Положение о реестре предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия" и "Правила регистрации предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия, и ведения реестра предпринимателей, импортирующих и производящих табачные изделия".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Министерству экономики следует принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию реестра, а также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта принять меры по размещению в "Правительственном облаке" (G-cloud) и включить реестр в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и государственный реестр информационных систем персональных данных.