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Глава МИД Ирана предложил создать орган коллективной безопасности в рамках ШОС

Глава МИД Ирана предложил создать орган коллективной безопасности в рамках ШОС Глава МИД Ирана предложил создать орган коллективной безопасности в рамках ШОС
Другие страны
15 июля 2025 г. 15:14
Глава МИД Ирана предложил создать орган коллективной безопасности в рамках ШОС

На заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с инициативой создать новый орган коллективной безопасности для решения актуальных угроз, с которыми сталкиваются государства-члены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно предложению, планируется сформировать "Шанхайский региональный форум безопасности" с участием оборонных и разведывательных структур стран ШОС.

Новый орган должен координировать усилия в борьбе с общими вызовами, включая терроризм, экстремизм, транснациональную организованную преступность и киберугрозы.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı ŞƏT çərçivəsində kollektiv təhlükəsizlik orqanının yaradılmasını təklif edib

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