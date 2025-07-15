Глава МИД Ирана предложил создать орган коллективной безопасности в рамках ШОС

Глава МИД Ирана предложил создать орган коллективной безопасности в рамках ШОС

На заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с инициативой создать новый орган коллективной безопасности для решения актуальных угроз, с которыми сталкиваются государства-члены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно предложению, планируется сформировать "Шанхайский региональный форум безопасности" с участием оборонных и разведывательных структур стран ШОС.

Новый орган должен координировать усилия в борьбе с общими вызовами, включая терроризм, экстремизм, транснациональную организованную преступность и киберугрозы.