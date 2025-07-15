Папуашвили: Каллас вместо извинений перед Грузией угрожает ее судьям

14:52

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко отреагировал на заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Как сообщает грузинское бюро Report, он заявил, что вместо извинений перед судебной системой Грузии Каллас теперь прибегает к клевете в адрес грузинских судей и угрожает им карательными мерами.

По словам Папуашвили, такой подход не имеет ничего общего с европейскими ценностями:

"К сожалению, грузинское государство и народ продолжают слышать агрессивную риторику, клевету и угрозы в советском стиле от высокопоставленных представителей Евросоюза, включая Каю Калас. Сегодня Каллас открыто угрожает санкциями двум грузинским судьям. Это неудачный и опасный путь, выбранный Брюсселем".

Папуашвили добавил, что такой подход является явным нападением на независимую судебную систему Грузии, и гражданам ЕС следует задуматься о характере этих угроз.

Он призвал Каллас извиниться за предыдущие клеветнические нападки на грузинскую судебную систему, заявив, что в противном случае подобные заявления нанесут еще больший удар по репутации Брюсселя.

Отметим, что Кая Каллас сегодня, перед встречей министров иностранных дел ЕС, заявила о рассмотрении возможных мер в отношении правительства Грузии - вплоть до приостановления безвизового режима.