Азербайджан и Ирак обсудили перспективы взаимодействия в правовой сфере

В Верховном суде состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Федерального Верховного суда Ирака Мунтером Ибрагимом Хусейном.

В Верховном суде состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Федерального Верховного суда Ирака Мунтером Ибрагимом Хусейном.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

В ходе встречи председатель Верховного суда Инам Керимов отметил, что дружественные и партнерские отношения между Ираком и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Была предоставлена подробная информация о реформах в направлении совершенствования судебной системы страны. Отмечено, что расширяется использование современных информационных технологий, процедуры отбора на должность судьи приводятся в соответствие с международными стандартами, а законодательная база постоянно обновляется.

Было подчеркнуто наличие благоприятных возможностей для расширения двусторонних связей в судебной сфере, поощрения взаимного обмена опытом и информацией, а также углубления сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием, глава делегации Мунтер Ибрагим Хусейн отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в судебно-правовой сфере. Он высоко оценил реформы в судебной системе Азербайджана и достигнутые успехи, отметив, что обмен опытом в этой области будет полезным.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.