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К концу года в селах Ходжавенда будут отремонтированы более 1 550 домов

К концу года в селах Ходжавенда будут отремонтированы более 1 550 домов До конца этого года планируется отремонтировать и передать бывшим вынужденным переселенцам 1 552 дома в ряде сел Ходжавендского района.
Карабах
15 июля 2025 г. 15:17
К концу года в селах Ходжавенда будут отремонтированы более 1 550 домов

До конца этого года планируется отремонтировать и передать бывшим вынужденным переселенцам 1 552 дома в ряде сел Ходжавендского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на конференции "Конституция и суверенитет: основы правового государства", организованной Генеральной прокуратурой в Агдаме.

Он подчеркнул, что в поселке Гадрут и селе Туг ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры и прокладке коммуникаций.

"В ближайшее время будут запущены проекты по строительству административного здания в Гадруте и восстановлению жилых домов в селе Туг", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İlin sonuna Xocavəndin kəndlərində 1 552 ev təmir olunaraq ailələrə veriləcək

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