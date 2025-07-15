К концу года в селах Ходжавенда будут отремонтированы более 1 550 домов

До конца этого года планируется отремонтировать и передать бывшим вынужденным переселенцам 1 552 дома в ряде сел Ходжавендского района.

До конца этого года планируется отремонтировать и передать бывшим вынужденным переселенцам 1 552 дома в ряде сел Ходжавендского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на конференции "Конституция и суверенитет: основы правового государства", организованной Генеральной прокуратурой в Агдаме.

Он подчеркнул, что в поселке Гадрут и селе Туг ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры и прокладке коммуникаций.

"В ближайшее время будут запущены проекты по строительству административного здания в Гадруте и восстановлению жилых домов в селе Туг", - добавил он.