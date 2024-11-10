АПЛ: "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в лондонском дерби

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в лондонском дерби.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в лондонском дерби.

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 1:1.

На 60-й минуте счет открыл нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли. Через 10 минут нападающий Педру Нету забил ответный мяч "Челси".

"Аристократы" занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. "Канониры" расположились на четвертой строчке, заработав 19 очков.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль", у которого 28 очков.