Нападающий мадридского "Реала" может покинуть команду

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик может покинуть команду.

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик может покинуть команду.

Как передает Report, об этом сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, 19-летний бразилец вызывает интерес у нескольких европейских клубов, однако мадридская команда не планирует продавать игрока - рассматривается только вариант аренды сроком на 12 месяцев, чтобы футболист набрал необходимую игровую практику и вернулся в оптимальной форме.

Среди заинтересованных клубов - "Марсель", несколько команд из Испании и Германии, но активнее всех игроком интересуется "Ювентус". Итальянский клуб проявляет интерес с мая, рассматривая его как часть нового проекта.

Эндрик выступает за "Реал" с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провел 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.