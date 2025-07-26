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Нападающий мадридского "Реала" может покинуть команду

Нападающий мадридского "Реала" может покинуть команду Нападающий мадридского "Реала" Эндрик может покинуть команду.
Футбол
26 июля 2025 г. 07:41
Нападающий мадридского Реала может покинуть команду

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик может покинуть команду.

Как передает Report, об этом сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, 19-летний бразилец вызывает интерес у нескольких европейских клубов, однако мадридская команда не планирует продавать игрока - рассматривается только вариант аренды сроком на 12 месяцев, чтобы футболист набрал необходимую игровую практику и вернулся в оптимальной форме.

Среди заинтересованных клубов - "Марсель", несколько команд из Испании и Германии, но активнее всех игроком интересуется "Ювентус". Итальянский клуб проявляет интерес с мая, рассматривая его как часть нового проекта.

Эндрик выступает за "Реал" с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провел 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

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