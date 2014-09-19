​Баку примет матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Исполнительный Комитет УЕФА определил имена 13 городов-хозяев, которые примут игры финальной части ЕВРО-2020. Выбранные города были объявлены на церемонии, прошедшей в экспо центре «Espace Hippomene» в Женеве. Как сообщает Report, согласно решению ИК 4 матча финальной части ЧЕ по футболу, который состоится в 2020 году, пройдут в Баку. 3 из 4-х матчей будут играми группового этапа и один четвертьфинальный. Предлагаем вашему вниманию полный список городов, в которых пройдут игры ЕВРО-2020:

Англия/Лондон – полуфиналы и финал

Азербайджан/Баку – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

Германия/Мюнхен – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

Италия/Рим – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

Россия/Санкт-Петербург – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

Бельгия/Брюссель - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Дания/Копенгаген - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Венгрия/Будапешт - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Голландия/Амстердам - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Ирландия/Дублин - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Румыния/Бухарест - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Шотландия/Глазго - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Испания/Бильбао - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

Календарь игр ЕВРО-2020 будет известен позже.