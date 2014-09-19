 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Баку примет матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году

    4 матча ЕВРО-2020 пройдут в Баку

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Исполнительный Комитет УЕФА определил имена 13 городов-хозяев, которые примут игры финальной части ЕВРО-2020. Выбранные  города были объявлены на церемонии, прошедшей в экспо центре «Espace Hippomene» в Женеве. Как сообщает Report, согласно решению ИК 4 матча финальной части ЧЕ по футболу, который состоится в 2020 году, пройдут в Баку. 3 из 4-х матчей будут играми группового этапа и один четвертьфинальный. Предлагаем вашему вниманию полный список городов, в которых пройдут игры ЕВРО-2020:

    Англия/Лондон – полуфиналы и финал

    Азербайджан/Баку – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

    Германия/Мюнхен – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

    Италия/Рим – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

    Россия/Санкт-Петербург – 3 матча группового этапа, 1 игра 1/4 финала

    Бельгия/Брюссель - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Дания/Копенгаген - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Венгрия/Будапешт - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Голландия/Амстердам - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Ирландия/Дублин - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Румыния/Бухарест - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Шотландия/Глазго - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Испания/Бильбао - 3 матча группового этапа, 1 игра 1/8 финала

    Календарь игр ЕВРО-2020 будет известен позже.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi