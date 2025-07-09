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ИКГФ: Более половины желающих арендовать квартиру работают в госсекторе

ИКГФ: Более половины желающих арендовать квартиру работают в госсекторе 51% обратившихся в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд для аренды жилья с правом выкупа работают в государственном секторе.
Инфраструктура
9 июля 2025 г. 13:18
ИКГФ: Более половины желающих арендовать квартиру работают в госсекторе

51% обратившихся в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд для аренды жилья с правом выкупа работают в государственном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по работе с арендаторами департамента арендного жилья фонда Тапдыг Мамедов.

Он также отметил, что средний возраст обратившихся составляет 34 года, средний ежемесячный доход - 1 400 манатов, а средняя ежемесячная платежеспособность - 1 200 манатов.

"В рамках механизма арендного жилья только в этом году заключено 1 023 договора, а в прошлом году - 1871 договор. 56% договоров, заключенных в 2020-2025 годах, приходится на Абшеронский район, 22% - на город Баку, 22% - на город Сумгайыт", - добавил представитель Фонда.

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Версия на азербайджанском языке Fond: Kirayəyə mənzil götürmək istəyənlərin 51%-i dövlət sektorunda çalışır

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