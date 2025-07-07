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"Карабах" сегодня проведет первый товарищеский матч в Австрии

"Карабах" сегодня проведет первый товарищеский матч в Австрии Находящийся на учебно-тренировочных сборах в Австрии азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет свой первый товарищеский матч.
Футбол
7 июля 2025 г. 09:31
Карабах сегодня проведет первый товарищеский матч в Австрии

Находящийся на учебно-тренировочных сборах в Австрии азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет свой первый товарищеский матч.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с украинским "Металлистом" (Харьков) в 19:30 по бакинскому времени.

Чемпион Азербайджана в первом товарищеском матче в Баку обыграл "Зиря" со счетом 4:0.

"Карабах" во втором квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА встретится с победителем пары "Шелберн" (Ирландия) - "Линфилд" (Северная Ирландия). Первый матч этапа состоится 22-23 июля, а ответный - 29-30 июля.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Avstriyada bu gün ilk yoxlama matçına çıxacaq

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