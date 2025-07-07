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Сборная Мексики по футболу во второй раз подряд выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики по футболу во второй раз подряд выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ Сборная Мексики со счетом 2:1 обыграла команду США и во второй раз подряд стала победителем Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Футбол
7 июля 2025 г. 08:14
Сборная Мексики по футболу во второй раз подряд выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики со счетом 2:1 обыграла команду США и во второй раз подряд стала победителем Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Как передает Report, финальный матч прошел в Хьюстоне (штат Техас, США).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рауль Хименес (27-я минута) и Эдсон Альварес (78). У проигравших отличился Крис Ричардс (4).

Третье место на турнире поделили сборные Гондураса и Гватемалы. Полный матч в составе сборной Мексики провел защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес. Также на турнире выступал мексиканский полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес, который получил разрыв крестообразной связки на тренировке.

Сборная Мексики выиграла Кубок КОНКАКАФ во второй раз подряд. Всего на их счету 13 титулов, они лидируют по этому показателю. Команда США занимает второе место по числу побед в турнире, американцы выигрывали соревнование семь раз.

Следующий Золотой кубок КОНКАКАФ пройдет в 2027 году.

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Версия на азербайджанском языке Meksika millisi ardıcıl ikinci dəfə CONCACAF-ın Qızıl Kubokunu qazanıb

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