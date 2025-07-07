Азербайджан и Узбекистан выдвинули совместную кандидатуру на проведение чемпионата мира U20

Азербайджан и Узбекистан подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу U20 в 2027 году.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Федерации двух стран объединили усилия, учитывая активные реформы в футболе, развитую инфраструктуру и растущий международный авторитет тюркоязычных государств. Оба кандидата выразили готовность провести турнир на высоком уровне.
Азербайджан обладает опытом организации крупных международных соревнований, включая матчи ЕВРО-2020, финал Лиги Европы УЕФА и юношеские турниры под эгидой ФИФА и УЕФА. Международные эксперты не раз высоко оценивали уровень проведения мероприятий в Баку.