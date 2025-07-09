Таможенники РФ обнаружили в посылке из Германии радиоактивную фигурку попугая

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии для жительницы Москвы.

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии для жительницы Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили радиоактивную керамическую фигурку попугая в посылке из Германии. Уровень излучения, исходивший от сувенира, в 20 раз превышал допустимую норму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке международных почтовых отправлений на одно из них сработала система стационарного радиационного контроля "Янтарь". "В ходе досмотра и спектрометрического анализа изделия выявлено наличие радионуклида радий-226 (Ra226) на его поверхности", - сообщили в ФТС.

Опасный сувенир предназначался жительнице Москвы. По мнению специалистов, радионуклид может содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку. Таможенники отказали в выпуске товара, посылка возвращена в страну отправления.