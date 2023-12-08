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В 2024 году в бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 827 млн манатов

В 2024 году в бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 827 млн манатов Ожидается, что в 2024 году доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составят 12 073,3 млн манатов (на 26,1% меньше прогноза текущего года), а расходы бюджета - 12 900,2 млн манатов (на 8,9% больше прогноза текущего года).
Финансы
8 декабря 2023 г. 12:27
В 2024 году в бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 827 млн манатов

Ожидается, что в 2024 году доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составят 12 073,3 млн манатов (на 26,1% меньше прогноза текущего года), а расходы бюджета - 12 900,2 млн манатов (на 8,9% больше прогноза текущего года).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно бюджета фонда на следующий год.

Согласно документу, 8 146,2 млн манатов или 67,5% доходов ГНФАР в 2024 году составят чистые доходы от продажи нефти и газа. Доходы фонда от поакровых выплат составят 3,6 млн манатов, от транзита- 24,2 млн манатов, от бонусных выплат - 767,2 млн манатов, от управления средствами - 3,132 млн манатов.

Кроме того, фонд потратит на "Государственную программу повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" 33,5 млн манатов, на "Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2026 годы" - 47,5 млн манатов, на самооуправление - 38,2 млн манатов.

Таким образом, в 2024 году в бюджете ГНФАР ожидается дефицит в размере 826,9 млн манатов (прогноз на 2023 год - 4 487,5 млн манатов).

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Версия на английском языке Nearly half a billion dollars of deficit expected in SOFAZ budget for 2024
Версия на азербайджанском языке Gələn il ARDNF-in büdcəsində 827 milyon manat kəsir yaranacağı gözlənilir

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