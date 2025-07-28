Азербайджанский профессор назвал главные причины обмеления Каспия

Основной причиной стремительного снижения уровня Каспийского моря является значительное уменьшение объема воды, поступающей из реки Волги, а также ускоренное испарение из-за глобального потепления.

Основной причиной стремительного снижения уровня Каспийского моря является значительное уменьшение объема воды, поступающей из реки Волги, а также ускоренное испарение из-за глобального потепления.

Об этом в интервью Report рассказал доктор географических наук, профессор Амир Алиев, возглавляющий отдел геоморфологии берегов и дна Каспийского моря в Институте географии имени академика Гасана Алиева.

Комментируя распространенное мнение о том, что строительство каскада волжских плотин стало главным виновником обмеления Каспия, ученый выразил несогласие с этой точкой зрения.

"Я считаю, что гидротехнические сооружения не оказывают существенного влияния на этот процесс. Плотины на Волге существовали в периоды, когда уровень Каспия как повышался, так и понижался", - подчеркнул профессор Алиев.

По данным многолетних наблюдений, за последние 20-25 лет уровень воды в Каспийском море снизился примерно на 30% — катастрофический показатель для крупнейшего замкнутого водоема планеты.

Профессор Алиев отметил, что систематические наблюдения за уровнем Каспийского моря ведутся с 1837 года, однако геологические и исторические данные позволяют проследить колебания на протяжении тысячелетий.

До 1930 года уровень воды в Каспии оставался относительно стабильным. Затем начался период резкого снижения, продолжавшийся до 1978 года, когда море потеряло 3,2 метра глубины. С 1978 по 1995 год наблюдался обратный процесс — уровень воды поднялся на 2,5 метра, что привело к затоплению прибрежных территорий.

"С 1996 года по настоящее время уровень Каспия снизился на 2,3 метра, и этот процесс продолжается. Основная причина — изменение водного баланса. Каспийское море является замкнутым водоемом, питающимся в основном речным стоком. Однако из-за глобальных климатических изменений температура воды повысилась, и процесс испарения значительно ускорился. Также на это влияет снижение уровня воды в реках, впадающих в бассейн моря", - пояснил ученый.

Особенно важно, что в изменении уровня Каспия существует определенная цикличность. По словам профессора Алиева, примерно 100-150 лет уровень воды в море снижается, затем начинается период роста. Исторические данные свидетельствуют, что самый высокий уровень воды в Каспии был зафиксирован в 1805-1810 годах.

"За последние 4 тысячи лет этот периодический цикл повторялся 8 раз. Согласно нашим прогнозам, до 2040-2050 годов мы увидим снижение уровня моря еще на 1-1,5 метра, после чего начнется новый период подъема", - прогнозирует эксперт.

Колебания уровня Каспийского моря имеют серьезные последствия для прибрежных территорий. В период повышения уровня воды, достигшего пика в 1995 году, в Азербайджане примерно 50 тысяч гектаров территории оказались затопленными.

"При повышении уровня всего на 1 сантиметр под водой может оказаться 100 гектаров территории. Сейчас же происходит обратный процесс — примерно 40 тысяч гектаров территории освободились от воды. Этот процесс наиболее заметен в южной зоне, особенно в Абшеронском районе", - отметил Алиев.

Интересно, что последние наблюдения показывают некоторое замедление темпов обмеления. "Мониторинги, проведенные за последние 3 года, показывают, что скорость снижения уровня Каспия уменьшилась. Если раньше наблюдалось снижение на 25-30 см в год, то сейчас это 15-17 см", - сообщил ученый.

Профессор Алиев уверен, что Каспий в будущем вернется к своему прежнему уровню, следуя естественным циклам. "Просто необходимо принимать меры по адаптации, соблюдая природные закономерности Каспия", - заключил эксперт.