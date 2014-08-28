Ренкинг ведущих стран - торговых партнеров Азербайджана

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По итогам января-июля 2014 года Италия сохранила за собой лидерство в списке стран - торговых партнеров Азербайджана. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, за рассматриваемый период товарооборот Азербайджана с Италией составил 3,207 млрд. долларов США или 17,7% общего товарооборота страны.

На второй строчке расположилась Индонезия, на долю которой пришлось 9,3% всего товарооборота Азербайджана. Товарооборот между двумя странами составил 1,684 млрд. долларов. Тройку лидеров замыкает Германия, товарооборот с которой составил 1,434 млрд. долларов или 7,91% общего объема торговых операций Азербайджана.

В десятку ведущих торговых партнеров Азербайджана также вошли Россия - 1,081 млрд. долларов (6%), Франция - 996,961 млн. долларов (5,5%), Турция - 970,315 млн. долларов (5,4%), США - 814,373 млн. долларов (4,5%) Израиль - 781,507 млн. долларов (4,3%), Индия - 605,69 млн. долларов (3,34%) и Испания - 466,187 млн. долларов (2,6%).

Следует отметить, что за рассматриваемый период самым крупным импортером Азербайджана стала Италия. В эту страну было поставлено товаров на сумму 3,065 млрд. долларов, что составляет 23,1% всего экспорта Азербайджана. Самым крупным экспортером стала Россия, которая в Азербайджан поставила товаров на сумму 698,038 млн. долларов, что составляет 14,3% суммарного импорта Азербайджана за 7 месяцев текущего года.