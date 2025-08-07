О нас

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ Президент США Дональд Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы".
Внешняя политика
7 августа 2025 г. 23:53
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы".

Как сообщили Report, документ будет подписан 8 августа в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

Это решение, ставшее результатом успешного сотрудничества между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, положит конец несправедливости, которой Азербайджан подвергался на протяжении 33 лет.

Отметим, что в 1992 году, когда армянская оккупация азербайджанских территорий продолжалась, Конгресс США принял закон, запрещающий оказание государственной помощи Азербайджану под предлогом якобы введённой Баку блокады против Армении.

Хотя в последующие годы президенты США временно приостанавливали действие этой поправки, администрация Байдена-Блинкена вновь ввела её в силу, используя как инструмент давления на Азербайджан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trump to sign document suspending implementation of Section 907
Версия на азербайджанском языке Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV

Другие новости из категории

В Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом
ФотоВ Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом
7 августа 2025 г. 23:56
Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном
Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном
7 августа 2025 г. 22:44
Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США
Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США
7 августа 2025 г. 18:15
Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс
Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс
7 августа 2025 г. 17:21
Валерий Чечелашвили: Встреча в Вашингтоне значима как для Азербайджана и Армении, так и для Грузии
Валерий Чечелашвили: Встреча в Вашингтоне значима как для Азербайджана и Армении, так и для Грузии
7 августа 2025 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США
7 августа 2025 г. 15:02
От встречи в Вашингтоне большие ожидания - МНЕНИЕ
От встречи в Вашингтоне большие ожидания - МНЕНИЕ
7 августа 2025 г. 14:29
Илон Маск сделал публикацию об Азербайджане
Илон Маск сделал публикацию об Азербайджане
7 августа 2025 г. 12:20
Депутат: Сигналы в международных СМИ свидетельствуют о том, что требования Азербайджана приняты Арменией
Депутат: Сигналы в международных СМИ свидетельствуют о том, что требования Азербайджана приняты Арменией
7 августа 2025 г. 10:51
В Баку пройдет заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия
В Баку пройдет заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия
6 августа 2025 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi