Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы".

Как сообщили Report, документ будет подписан 8 августа в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

Это решение, ставшее результатом успешного сотрудничества между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, положит конец несправедливости, которой Азербайджан подвергался на протяжении 33 лет.

Отметим, что в 1992 году, когда армянская оккупация азербайджанских территорий продолжалась, Конгресс США принял закон, запрещающий оказание государственной помощи Азербайджану под предлогом якобы введённой Баку блокады против Армении.

Хотя в последующие годы президенты США временно приостанавливали действие этой поправки, администрация Байдена-Блинкена вновь ввела её в силу, используя как инструмент давления на Азербайджан.