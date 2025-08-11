О нас

Telegraph: Британия потратит на аренду архипелага Чагос в 10 раз больше плана

Telegraph: Британия потратит на аренду архипелага Чагос в 10 раз больше плана Аренда архипелага Чагос в центре Индийского океана обойдется Соединенному Королевству почти в 35 млрд фунтов стерлингов ($46,7 млрд), что в 10 раз больше, чем обещал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Другие страны
11 августа 2025 г. 04:44
Telegraph: Британия потратит на аренду архипелага Чагос в 10 раз больше плана

Аренда архипелага Чагос в центре Индийского океана обойдется Соединенному Королевству почти в 35 млрд фунтов стерлингов ($46,7 млрд), что в 10 раз больше, чем обещал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В мае, объявляя в парламенте о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага, которое подразумевает сохранение на острове Диего-Гарсия британско-американской военной базы, Стармер обещал, что за предстоящие 99 лет общая стоимость аренды с поправкой на инфляцию будет составлять 3,4 млрд фунтов. Однако, как говорится в статье, в номинальном выражении, то есть в текущих ценах и без учета роста цен, расходы Лондона составят 34,7 млрд фунтов.

Как отмечает издание, такие расходы могут вызвать вопросы к Стармеру о том, что он ввел парламент в заблуждение. Как сказал тогда глава правительства, это сопоставимо с ежегодными расходами на обслуживание авианосца. The Daily Telegraph замечает, что в реальности на эти деньги можно построить 10 новых авианосцев, таких как флагман британского флота HMS Queen Elizabeth.

Чагос был британской колонией вместе с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Лондон вывел архипелаг в отдельную административную единицу. Три года спустя республика обрела независимость, но Чагос остался во владении королевства. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

В 2017 году Маврикий добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по этому вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия, что создавало угрозу для дальнейшего функционирования базы. По словам Стармера, передача Чагоса республике позволяет гарантировать бесперебойную работу базы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Britaniya Çaqosun icarəsinə nəzərdə tutulduğundan 10 dəfə çox pul xərcləyəcək

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi