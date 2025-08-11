Telegraph: Британия потратит на аренду архипелага Чагос в 10 раз больше плана

Аренда архипелага Чагос в центре Индийского океана обойдется Соединенному Королевству почти в 35 млрд фунтов стерлингов ($46,7 млрд), что в 10 раз больше, чем обещал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Аренда архипелага Чагос в центре Индийского океана обойдется Соединенному Королевству почти в 35 млрд фунтов стерлингов ($46,7 млрд), что в 10 раз больше, чем обещал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В мае, объявляя в парламенте о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага, которое подразумевает сохранение на острове Диего-Гарсия британско-американской военной базы, Стармер обещал, что за предстоящие 99 лет общая стоимость аренды с поправкой на инфляцию будет составлять 3,4 млрд фунтов. Однако, как говорится в статье, в номинальном выражении, то есть в текущих ценах и без учета роста цен, расходы Лондона составят 34,7 млрд фунтов.

Как отмечает издание, такие расходы могут вызвать вопросы к Стармеру о том, что он ввел парламент в заблуждение. Как сказал тогда глава правительства, это сопоставимо с ежегодными расходами на обслуживание авианосца. The Daily Telegraph замечает, что в реальности на эти деньги можно построить 10 новых авианосцев, таких как флагман британского флота HMS Queen Elizabeth.

Чагос был британской колонией вместе с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Лондон вывел архипелаг в отдельную административную единицу. Три года спустя республика обрела независимость, но Чагос остался во владении королевства. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

В 2017 году Маврикий добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по этому вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия, что создавало угрозу для дальнейшего функционирования базы. По словам Стармера, передача Чагоса республике позволяет гарантировать бесперебойную работу базы.