О нас

КНДР осуждает планируемые совместные учения США и Южной Кореи

КНДР осуждает планируемые совместные учения США и Южной Кореи Пхеньян осуждает планируемые США и Южной Кореей совместные военные учения и предупреждает о негативных последствиях.
Другие страны
11 августа 2025 г. 04:07
КНДР осуждает планируемые совместные учения США и Южной Кореи

Пхеньян осуждает планируемые США и Южной Кореей совместные военные учения и предупреждает о негативных последствиях.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхор.

"Мы решительно осуждаем провокационные действия США и РК, которые откровенно обнаруживают позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их действия повлекут", - говорится в заявлении министра, опубликованном ЦТАК.

В Северной Корее назвали планируемые учения "непосредственной военной провокацией" против Пхеньяна и "угрозой, наращивающей непредсказуемость ситуации на Корейском полуострове.

Отмечается, что демонстрация вооруженных сил США и Республики Корея вызовет обратный эффект и приведет к более "небезопасной ситуации".

"Наши вооруженные силы будут с готовностью к последовательному и решительному ответу реагировать на военные учения США и РК, строго пользоваться суверенными правами на уровне права на самозащиту в ответ на любые провокационные действия", - заявили в КНДР.

Южная Корея и США планируют с 18 по 28 августа провести крупномасштабные военные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS).

По данным агентства "Ренхап", около 20 из планируемых 40 полевых тренировок будут перенесены на сентябрь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KXDR planlaşdırılan ABŞ-Cənubi Koreya birgə təlimlərini pisləyib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi