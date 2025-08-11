О нас

ЦАХАЛ заявил о ликвидации радикала ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

ЦАХАЛ заявил о ликвидации радикала ХАМАС, выдававшего себя за журналиста Армия обороны Израиля ликвидировала в городе Газа командира отряда палестинского радикального движения ХАМАС, который, по данным военных, выдавал себя за журналиста катарского телеканала Al Jazeera.
Другие страны
11 августа 2025 г. 01:55
ЦАХАЛ заявил о ликвидации радикала ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

Армия обороны Израиля ликвидировала в городе Газа командира отряда палестинского радикального движения ХАМАС, который, по данным военных, выдавал себя за журналиста катарского телеканала Al Jazeera.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно в городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что армия "ранее обнародовала разведывательную информацию и многочисленные документы, найденные в секторе Газа, подтверждающие принадлежность ликвидированного к военному крылу ХАМАС". "Эти документы в очередной раз подтверждают его причастность к террористической деятельности, от которой телеканал Al Jazeera пытается отмежеваться, <...> и включают в себя списки личного состава и курсов подготовки террористов, телефонные справочники и распечатки о заработной плате террориста", - продолжили в ведомстве. "Документы также подтверждают интеграцию террористов ХАМАС в катарскую сеть Al Jazeera", - заявили в израильской армии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi