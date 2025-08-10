О нас

На западе Беларуси в ДТП погибли три человека

Другие страны
10 августа 2025 г. 23:45
Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Гродненской области на западе Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Согласно информации, еще пять человек, включая детей, госпитализированы.

"Сегодня около 18:00 (19:00 по бакинскому времени - ред.) в Слонимском районе на автодороге М-11 Слоним - Лида - граница Литвы 47-летний водитель автомобиля Renault, по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Mercedes под управлением 48-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли. "Пять человек, в том числе дети, госпитализированы", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента выясняются профильными ведомствами.

Последние новости

