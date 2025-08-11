Соглашение, принятое Трампом, было реализовано на основе дорожной карты Азербайджана — МНЕНИЕ

Президент США Дональд Трамп лично признался, что соглашение в Вашингтоне было реализовано на основе дорожной карты, представленной Азербайджаном в 2022 году.

Об этом Report заявил председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз показал, что принимает гибкие решения во внешней политике.

"Решения, принимаемые президентом Ильхамом Алиевым, играют ключевую роль для национальных интересов Азербайджана, развития и успеха Азербайджанского государства", - указала З.Мамедов.

Он отметил, что хотя на встрече в Вашингтоне говорилось о 30-летней истории войны, следует также упомянуть, что и до этого у армян были претензии на Карабах и Восточный Зангезур.

"Также имели место интересы отдельных стран под видом переселения в регион армян и армянского вопроса. Несмотря на то, что администрация Байдена-Блинкена, макроны, или Европейский Союз, Совет Европы, а также Европейский Парламент время от времени пытались заставить Азербайджан пойти на определенные уступки в этом вопросе, все их попытки полностью провалились, и президент Ильхам Алиев поставил точку в вопросе, длившемся веками", - констатировал Заур Мамедов.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан долгое время подвергался различным политическим и дипломатическим давлениям:

"Но президент Ильхам Алиев не отступил. Это однозначно черта, присущая настоящему лидеру. Ясно, что в истории каждого государства, народа бывают разные лидеры, они либо ведут свой народ в пропасть, либо, наоборот, приводят к процветанию. Президент Ильхам Алиев спустя два столетия подарил победу азербайджанскому народу, и в результате сделал важный шаг для развития Азербайджанской государственности".

З.Мамедов также обратил внимание на растущий авторитет Азербайджана на международной арене:

"Силы, которые раньше пытался разговаривать с Азербайджаном языком давления, должны принять сегодняшнюю реальность, и они это делают. Они видят, что Азербайджан благодаря своему сильному лидеру однозначно добивается признания своих требований. Как, например, соглашение в Вашингтоне включает в себя именно те условия, которые Азербайджан справедливо выдвинул. Здесь мы должны обязательно отметить беспрепятственное установление коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, упразднение Минской группы ОБСЕ, признание того, что Карабах является внутренним делом Азербайджана.

Во всех этих вопросах Азербайджан достиг своей цели, и в итоге его требования нашли свое отражение в декларации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя обязательство перед президентом США Дональдом Трампом, что он реализует требования Азербайджана".