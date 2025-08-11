О нас

Другие страны
11 августа 2025 г. 05:53
Колумбия расценит военные операции в Венесуэле как агрессию против всего региона

Любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения властей этой страны будет расценена как акт агрессии против всего региона.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Х президент Колумбии Густаво Петро.

"Я публично сообщаю о своем приказе как командующего Вооруженными силами Колумбии. Колумбия и Венесуэла - это один народ, один флаг, одна история. Любая военная операция без одобрения со стороны братских стран будет агрессией против Латинской Америки и Карибского бассейна", - заявил Петро.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Как отмечало издание, такая мера может служить официальным основанием для возможного проведения прямых военных операций в море и на территории иностранных государств против картелей.

После этой публикации Петро заявил, что поддерживает планы Трампа усилить борьбу с наркоторговлей при условии, что эта политика будет основываться на уважении суверенитета стран. Он также выразил несогласие с решением Вашингтона увеличить до $50 млн размер выплаты за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Версия на азербайджанском языке Kolumbiya Venesueladakı hərbi əməliyyatları bütün regiona qarşı təcavüz kimi qiymətləndirəcək

