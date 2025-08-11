О нас

Гватемала приветствует мирную декларацию между Баку и Ереваном

Гватемала приветствует мирную декларацию между Баку и Ереваном Правительство Гватемалы приветствует совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве США.
11 августа 2025 г. 01:16
Гватемала приветствует мирную декларацию между Баку и Ереваном

Правительство Гватемалы приветствует совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД центральноамериканской страны.

Отмечается, что Гватемала рассматривает этот важный шаг как ключевую веху в усилиях по достижению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Выражаем искренние пожелания, чтобы этот процесс привел к окончательному мирному соглашению, которое будет способствовать полной нормализации отношений между двумя странами", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

Версия на азербайджанском языке Qvatemala Bakı ilə İrəvan arasında sülh bəyannaməsini alqışlayıb

