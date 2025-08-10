Токаев: Астана поддерживает мир в Украине с учетом соблюдения принципа территориальной целостности

Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира в Украине на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта вокруг Украины.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку. Он подчеркнул безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира в Украине на основе принципов международного права.

"Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины", - подчеркнул президент Казахстана.

В ходе беседы было отмечено, что Астана намерена продолжать активное сотрудничество с Киевом в различных сферах, представляющих взаимный интерес.