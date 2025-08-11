О нас

Другие страны
11 августа 2025 г. 02:39
В Румынии не произойдет конфискации сбережений населения.

Как передвет Report, об этом в интервью телеканалу Antena 3 CNN заявил глава правительства страны Илие Боложан.

Премьер-министр подчеркнул, что обсуждаемый в Румынии проект закона о частных пенсиях не предусматривает конфискации сбережений граждан, а лишь регламентирует порядок выплат, как в большинстве государств Европы.

Боложан выразил надежду, что после проводимых обсуждений румынам станет ясно, что у правительства нет никаких планов по изъятию сбережений.

Подготовленный Администрацией финансового мониторинга Румынии проект закона предусматривает, что вкладчики частных пенсионных фондов при выходе на пенсию не смогут забрать лишь четверть своих сбережений. Оставшиеся 75% средств будут выплачиваться постепенно в течение 10 лет с учетом средней продолжительности жизни в стране.

Законопроект вызвал протесты румын, которые в дополнение к государственной пенсии откладывают деньги на старость в частных фондах.

Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın Baş naziri: Vətəndaşların əmanətləri müsadirə olunmayacaq

Последние новости

