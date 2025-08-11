Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников из-за удара Израиля по Газе

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по городу Газа.

Как передает Report, жертвами стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора.

Отмечается, что в момент бомбардировки они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". Удар был нанесен с помощью беспилотника незадолго до полуночи по местному времени (около 01:00 по бакинскому времени). Погибли в общей сложности семь человек.

Армия Израиля в свою очередь заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов радикального палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".