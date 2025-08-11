NYT: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в городе Анкоридж (штат Аляска) в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в городе Анкоридж (штат Аляска) в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

Официально место встречи еще не объявлялось, однако риелтор Ларри Дисброу рассказал изданию, что сдал в Анкоридже "недвижимость с шестью спальнями" по запросу Секретной службы.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.