О нас

На Солнце произошел мощный выброс плазмы

На Солнце произошел мощный выброс плазмы Быстрый и комплексный выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды.
Наука и образование
11 августа 2025 г. 03:13
На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Быстрый и комплексный выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды.

Как передает Report, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии российского Института космических исследований.

"На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Günəşdə güclü plazma emissiyası baş verib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
На Солнце произошла вторая за сутки вспышка класса М
На Солнце произошла вторая за сутки вспышка класса М
4 августа 2025 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi