На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Быстрый и комплексный выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды.

Как передает Report, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии российского Института космических исследований.

"На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.