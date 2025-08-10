Нетаньяху обсудил Газу с Трампом и поблагодарил его за поддержку Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, главной темой которого стали планы дальнейших действий еврейского государства в отношении сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, главной темой которого стали планы дальнейших действий еврейского государства в отношении сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, Нетаньяху и Трамп "обсудили планы Израиля по захвату оставшихся опорных пунктов [радикального палестинского движения] ХАМАС в секторе Газа, чтобы положить конец войне, освободив заложников и разгромив ХАМАС".

"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за его неизменную поддержку Израиля с начала войны", - добавили в канцелярии.

Ранее Нетаньяху заявил в ходе пресс-конференции, что цель Израиля состоит не в оккупации сектора Газа, а в освобождении палестинского анклава от ХАМАС.

"Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников", - добавил он, отметив, что радикалы отказываются это сделать.