Глава Минэнерго провел встречу с вице-президентом BP

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов провел встречу с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министра в социальной сети "Х".
"Рассмотрели с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом текущую ситуацию и возможности месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз" и "Шафаг-Асиман", а также проделанную работу в связи с началом в следующем году добычи из глубоких газовых пластов на АЧГ", - говорится в сообщении.
We reviewed with the Executive Vice-President of #bp for Production and Operations Gordon Birrell the current situation in and opportunities for Azeri-Chirag-Gunashli, Shahdeniz and Shafag-Asiman fields and the work done in the light of production that will start next year from… pic.twitter.com/paYG63QsQn