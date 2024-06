Глава Минэнерго провел встречу с вице-президентом BP

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов провел встречу с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице министра в социальной сети "Х".

"Рассмотрели с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом текущую ситуацию и возможности месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз" и "Шафаг-Асиман", а также проделанную работу в связи с началом в следующем году добычи из глубоких газовых пластов на АЧГ", - говорится в сообщении.