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Парламент Армении утвердил проект об огосударствлении ЗАО "Электросетей"

Парламент Армении утвердил проект об огосударствлении ЗАО "Электросетей" Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий механизмы огосударствления ЗАО "Электросетей Армении".
В регионе
3 июля 2025 г. 14:08
Парламент Армении утвердил проект об огосударствлении ЗАО Электросетей

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий механизмы огосударствления ЗАО "Электросетей Армении".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, за проголосовали 65 депутатов, против - 27, один воздержался.

Согласно новому законодательству, Комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании при выявлении серьезных нарушений и проведении расследования. В таком случае владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначат менеджера со стажем работы не менее 5 лет в энергетике или управлении.

Оппозиция расценила закон как попытку государственного рэкета, конфискации имущества у инвестора и политического давления на владельца "Элсетей" Самвела Карапетяна, находящегося под арестом.

Напомним, что компания управляет распределительными сетями, тогда как высоковольтная инфраструктура остается в государственной собственности.

Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг Армении оштрафовала ЗАО на 10 млн драмов (около $26 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti "Elektrik şəbəkələri"nin milliləşdirilməsi layihəsini təsdiqləyib

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