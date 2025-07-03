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Авиакомпания Ryanair заявила об отмене 170 рейсов

Авиакомпания Ryanair заявила об отмене 170 рейсов Ирландская авиакомпания Ryanair заявила о вынужденном отмене 170 рейсов, нарушив поездки более чем 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, запланированной на конец дня и пятницу.
Другие страны
3 июля 2025 г. 14:21
Авиакомпания Ryanair заявила об отмене 170 рейсов

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 170 рейсов из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, запланированной на конец сегодняшнего дня и на 4 июля,

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, французское агентство гражданской авиации DGAC 2 июля обратилось к нескольким перевозчикам с просьбой сократить рейсы в аэропортах Парижа на 40% из-за предстоящей забастовки.

"Помимо отмены рейсов во Францию и из нее, эта забастовка также затронет все пролеты через страну". Особенно пострадают пассажиры, пролетающие над воздушным пространством Франции из Великобритании в Грецию и из Испании в Ирландию", - заявил Ryanair.

Генеральный директор компании Майкл О 'Лири призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен принять срочные меры по реформированию служб авиадиспетчеров Евросоюза.

Ранее профсоюзы Unsa-Icna и USAC-CGT призывали начать забастовки из-за "структурной недоукомплектованности", "проваленных технических проектов" и "сильно ухудшившегося социального контекста".

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