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Норвегия разработала стратегию радиационной и ядерной безопасности

Норвегия разработала стратегию радиационной и ядерной безопасности Норвегия представила первую в своей истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности.
Другие страны
3 июля 2025 г. 13:37
Норвегия разработала стратегию радиационной и ядерной безопасности

Норвегия представила первую в своей истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Норвегии Ян Кристиан Вестре.

"Я очень рад, что у нас появилась первая в стране национальная стратегия в этой сфере (радиационной и ядерной безопасности - ред.). Она призвана укрепить готовность в сфере здравоохранения и безопасность нашей страны", - сказал он.

По словам главы МИД Эспена Барта Эйде, на фоне роста глобальной напряженности вопрос радиационной и ядерной безопасности приобретает особую важность. Стратегия была разработана после проверки состояния ядерной безопасности в стране Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2019 году.

Стратегия состоит из десяти конкретных целей, в числе которых минимизация риска происшествий, связанных с радиацией и ядерной энергией, а также разработка и введение правил действия в отношении риска излучения от источников, не подконтрольных властям страны. Кроме того, Норвегия стремится к прозрачности и открытости в этой сфере.

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