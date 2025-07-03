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Российский союз туриндустрии: Снижения бронирований туров в Азербайджан не наблюдается, отношение к туристам доброжелательное

Российский союз туриндустрии: Снижения бронирований туров в Азербайджан не наблюдается, отношение к туристам доброжелательное 111
Туризм
3 июля 2025 г. 14:01
Российский союз туриндустрии: Снижения бронирований туров в Азербайджан не наблюдается, отношение к туристам доброжелательное

Туроператоры не фиксируют резкого снижения бронирований туров в Азербайджан, аннуляции единичные.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Вчера СМИ массово распространяли новости о резком снижении бронирований туров в Азербайджан - на 30-40%. Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. Снижения бронирований нет. Аннуляции - единичные, в рамках нормы", - написал Уманский в соцсетях.

По его словам, отношение к туристам в Азербайджане остается доброжелательным.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Turizm İttifaqı: Azərbaycana turist axınında azalma yoxdur, qonaqlara münasibət müsbətdir

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