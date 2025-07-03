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Узбекистан и азербайджанская компания договорились о совместных инвестпроектах в ключевых отраслях

Узбекистан и азербайджанская компания договорились о совместных инвестпроектах в ключевых отраслях Узбекистан и азербайджанская компания договорились о совместных инвестпроектах в ключевых отраслях
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 13:54
Узбекистан и азербайджанская компания договорились о совместных инвестпроектах в ключевых отраслях

В Баку подписано соглашение между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и азербайджанской компанией "NEQSOL Holding".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в таких приоритетных сферах, как производство строительных материалов, геология и горнодобыча, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, энергетика и "зеленая" энергия, химическая промышленность, цифровые технологии и инновационные стартапы.

Стороны договорились о совместной проработке проектов, обмене информацией и оказании содействия со стороны Узбекистана для создания благоприятных условий инвестирования.

NEQSOL Holding - международный холдинг с активами в более чем десяти странах, специализирующийся в сферах промышленности, цифровизации и развития городской инфраструктуры.

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