Эрсин Татар: Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном.
Об этом в интервью Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.
Он отметил, что продолжаются усилия по дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном, и это чрезвычайно важно.
"Между двумя странами существуют исторические связи, общность культуры и мышления. В этом смысле, обе стороны заинтересованы в развитии отношений, и наша вера в их дальнейшее продвижение безгранична", - сказал Татар.
Он подчеркнул, что врученный ему диплом Почетного доктора Азербайджанского технического университета является выражением поддержки, веры, доверия и уважения лично к нему и к народу Турецкой Республики Северного Кипра.