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Эрсин Татар: Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Эрсин Татар: Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном.
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 13:48
Эрсин Татар: Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Он отметил, что продолжаются усилия по дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном, и это чрезвычайно важно.

"Между двумя странами существуют исторические связи, общность культуры и мышления. В этом смысле, обе стороны заинтересованы в развитии отношений, и наша вера в их дальнейшее продвижение безгранична", - сказал Татар.

Он подчеркнул, что врученный ему диплом Почетного доктора Азербайджанского технического университета является выражением поддержки, веры, доверия и уважения лично к нему и к народу Турецкой Республики Северного Кипра.

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Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: Şimali Kipr Türk Cümhuriyyyəti Azərbaycanla münasibətlərə çox önəm verir

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