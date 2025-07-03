Эрсин Татар: Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Он отметил, что продолжаются усилия по дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном, и это чрезвычайно важно.

"Между двумя странами существуют исторические связи, общность культуры и мышления. В этом смысле, обе стороны заинтересованы в развитии отношений, и наша вера в их дальнейшее продвижение безгранична", - сказал Татар.

Он подчеркнул, что врученный ему диплом Почетного доктора Азербайджанского технического университета является выражением поддержки, веры, доверия и уважения лично к нему и к народу Турецкой Республики Северного Кипра.