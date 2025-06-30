Двое задержанных в результате операции в "Спутник Азербайджан" выведены из здания - ВИДЕО

Двое задержанных в результате операции в "Спутник Азербайджан" выведены из здания.

Задержанные в результате операции в офисе "Спутник Азербайджан" директор Игорь Картавых и сотрудник Евгений Белоусов выведены из здания.

Как сообщает Report, их вывезли с территории на автомобиле правоохранительных органов.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжало свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу.

Фото: Мирджавид Эминоглу