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Двое задержанных в результате операции в "Спутник Азербайджан" выведены из здания - ВИДЕО

Двое задержанных в результате операции в "Спутник Азербайджан" выведены из здания - ВИДЕО Двое задержанных в результате операции в "Спутник Азербайджан" выведены из здания.
Происшествия
30 июня 2025 г. 17:16
Двое задержанных в результате операции в Спутник Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО

Задержанные в результате операции в офисе "Спутник Азербайджан" директор Игорь Картавых и сотрудник Евгений Белоусов выведены из здания.

Как сообщает Report, их вывезли с территории на автомобиле правоохранительных органов.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжало свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке Фото"Sputnik Azərbaycan"da saxlanılan iki nəfər binadan çıxarılıb - VİDEO

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