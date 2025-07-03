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Зеленский прибыл в Данию для участия в мероприятиях по случаю председательства страны в Совете ЕС

Зеленский прибыл в Данию для участия в мероприятиях по случаю председательства страны в Совете ЕС Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию.
В регионе
3 июля 2025 г. 14:22
Зеленский прибыл в Данию для участия в мероприятиях по случаю председательства страны в Совете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает датское издание DR.

Визит Зеленского подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.

Президент Украины примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС. В них также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд европейских политиков.

С 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".

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