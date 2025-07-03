Зеленский прибыл в Данию для участия в мероприятиях по случаю председательства страны в Совете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает датское издание DR.
Визит Зеленского подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.
Президент Украины примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС. В них также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд европейских политиков.
С 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".