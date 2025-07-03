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Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Ханкенди

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Ханкенди 3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в парке Победы в Ханкенди.
Внутренняя политика
3 июля 2025 г. 13:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Ханкенди

3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в парке Победы в Ханкенди.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проводимой работе.

Было отмечено, что работы по созданию Парка Победы, который был заложен президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года, ведутся быстрыми темпами. На территории парка, площадь которого составит 8,3 гектара, был снесен ряд строений, построенных в период оккупации с нарушением строительных норм и непригодных для использования.

В центре парка продолжается строительство Триумфальной арки - символа нашей Победы. Его высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Отечественной войны. На вершине арки создается смотровая площадка для посетителей. От площадки в центре парка до Триумфальной арки будут вести 44 символических ступени, на каждой из которых будет представлена информация о населенных пунктах, освобожденных в каждый день Отечественной войны. Для обеспечения удобного доступа пожилых, детей и людей с ограниченными физическими возможностями в верхнюю часть памятника - на смотровую площадку - будут установлены лифты. Согласно проекту, в парке планируется создать широкие озеленительные полосы. Имевшиеся на территории парка деревья сохранены, высажено еще более 300 деревьев и свыше 9 тысяч различных видов декоративных кустарников.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev reviews construction work at Victory Park in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkında görülən tikinti işləri ilə tanış olub

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