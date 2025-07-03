Бывший пленный: Я подвергался пыткам именно из-за того, что я азербайджанец

Бывший пленный: Я подвергался пыткам именно из-за того, что я азербайджанец

В Бакинском военном дали показания граждане, ранее захваченные в плен и удерживаемые в качестве заложников армянскими вооруженными силами на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, пострадавший Эльнур Мехтиев в своих показаниях рассказал, что был захвачен в плен армянскими военнослужащими 1 февраля 2000 года после того, как заблудился во время несения военной службы в Геранбойском районе. По его словам, его доставили в блиндаж армянских вооруженных сил, где жестоко избивали кулаками, ногами и прикладами автоматов. Затем его привязали веревкой к столбу перед блиндажом и заставили босиком стоять на снегу с ночи до утра. В результате его ноги получили сильное обморожение.

На следующий день, 2 февраля, его доставили в больницу в городе Ходжалы, где ампутировали все пальцы на левой ноге. Позднее его перевели в больницу в городе Ханкенди, где он содержался некоторое время. 11 июля его перевезли в Армению и поместили в изолятор.

Пострадавший заявил, что в течение всего периода плена он подвергался регулярным избиениям, тяжелым физическим и психологическим пыткам. Через неделю он был освобожден из плена и передан Азербайджану.

Отвечая на вопросы прокуроров, он подчеркнул, что после пленения не оказывал сопротивления и подвергался пыткам исключительно из-за своей азербайджанской национальности.